Чирлидерши и снеговик поддерживали сборную, Самонов спасал ворота. Фото победы России

Вчера, 17 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).



Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча.

«Помогает ли, что в сборных много игроков из КХЛ? Лучшие игроки КХЛ из всех стран собраны, уровень хоккея намного выше. Всё быстрее, нужно быстрее думать. Качество хоккея выше. Насколько турнир можно назвать генеральной репетицией ЧМ? Есть травмированные игроки у нас, но этот турнир – хорошая проверка для наших игроков. Кто себя проявит, будет кандидатом на ЧМ. Самонов пропустил курьёзный гол с рикошета? Там рикошет от игрока, он играл по шайбе. Игрой Самонова мы довольны. Ждать ли перемен в воротах? Будем думать, консультироваться с тренером вратарей. Какие-то изменения будут».

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Напомним, сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом. В стартовом матче турнира сборная Финляндии победила команду Чехии со счётом 4:3.

Лучшие кадры с матча Швеция — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.