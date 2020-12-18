НХЛ может провести сезон на территории США, если не удастся создать канадский дивизион

Национальная хоккейная лига может провести полный сезон-2020/2021 на территории США, если не удастся создать канадский дивизион. Из-за пандемии постоянное пересечение границы между двумя странами становится невозможным, а изначальные планы по созданию отдельного дивизиона для семи канадских клубов сопряжено с трудностями.
«Создание канадского дивизиона потребует одобрения органов здравоохранения от провинций Онтарио, Квебек, Манитоба, Британская Колумбия и Альберта. Считается, что они окажут некоторое сопротивление, потому что правительства провинций предпочитают вариант «пузыря», возвращаться к которому НХЛ не хочет. Хотя пока нет никаких конкретных указаний на то, что правительственные органы не подпишут разрешение. Если команды нужно будет перевозить в США, пока не ясно, как это будет организовано», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.
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