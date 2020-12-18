«Куньлунь» заключил однолетний контракт с защитником сборной Чехии
Китайский «Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с 27-летним чешским защитником Войтехом Мозиком, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение подписано на один год.
Ранее Мозик играл за «Ферьестад», выступающий в Шведской хоккейной лиге. Также защитник является действующим игроком сборной Чехии.
Войтех Мозик уже играл в Континентальной хоккейной лиге. С 2017 по 2019 год он выступал за подольский «Витязь». Чешский защитник принял участие в 112 встречах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 14 шайб и отдав 41 результативную передачу при показателе полезности «+14» и 113 минутах штрафа. В плей-офф Мозик сыграл четыре матча, не набрав результативных очков при коэффициенте полезности «-6» и двух минутах штрафа.
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