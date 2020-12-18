Волков: Ковальчук ещё сам не знает, где хочет играть. Переговоров как таковых не было

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал слова Юрия Николаева, агента форварда Ильи Ковальчука, о том, что хоккеист близок к заключению контракта с омским клубом.



«Вы знаете, мы не определились ещё. Может быть, будут переговоры, может быть, не будут. Илья сам ещё не знает, где он хочет играть, и на нас пока никто конкретно не выходил. Переговоров как таковых не было.



В любом случае проблем с потолком [зарплат] у нас не будет. Мы освободили место переходом Шумакова, на эти деньги мы и рассчитываем кого-то пригласить. Если нет, значит нет», — приводит слова Волкова Sport24.



Напомним, ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).

Агент Ковальчука подтвердил, что Илья близок к заключению контракта с «Авангардом»