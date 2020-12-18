Агент Ковальчука подтвердил, что Илья близок к заключению контракта с «Авангардом»

Агент Юрий Николаев, представляющий в России интересы форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал информацию о заключении контракта с омским «Авангардом».
«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом.
По поводу срока соглашения — пока мы разговариваем о контракте до конца сезона. Мне, как его представителю в России, был бы интересен вообще пятилетний контракт (смеётся)», — приводит слова Николаева Sport24.
Напомним, ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).
- 18 декабря 2020
-
20:42
-
20:14
-
19:50
-
19:36
-
19:28
-
19:14
-
19:10
-
18:56
-
18:37
-
18:24
-
17:59
-
17:51
-
17:36
-
17:30
-
17:06
-
16:24
-
15:44
-
15:30
-
14:45
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:08
-
13:00
-
12:49
-
12:30
-
12:01
-
11:37
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:43
-
10:25
-
10:05
-
10:00