Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент Ковальчука подтвердил, что Илья близок к заключению контракта с «Авангардом»

Агент Ковальчука подтвердил, что Илья близок к заключению контракта с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Агент Юрий Николаев, представляющий в России интересы форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал информацию о заключении контракта с омским «Авангардом».

«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом.

По поводу срока соглашения — пока мы разговариваем о контракте до конца сезона. Мне, как его представителю в России, был бы интересен вообще пятилетний контракт (смеётся)», — приводит слова Николаева Sport24.

Напомним, ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).

Толчинский: приобретение Ковальчука значительно усилило бы «Авангард»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020