Агент Ковальчука подтвердил, что Илья близок к заключению контракта с «Авангардом»

Агент Юрий Николаев, представляющий в России интересы форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал информацию о заключении контракта с омским «Авангардом».



«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом.



По поводу срока соглашения — пока мы разговариваем о контракте до конца сезона. Мне, как его представителю в России, был бы интересен вообще пятилетний контракт (смеётся)», — приводит слова Николаева Sport24.



Напомним, ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).

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