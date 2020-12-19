Клуб ВХЛ «Молот-Прикамье» объявил о переходе братьев Стрельцовых
Клуб Высшей хоккейной лиги «Молот-Прикамье» объявил на своём официальном сайте о переходе братьев Александра и Василия Стрельцовых.
Предыдущие два сезона 30-летние нападающие провели в КХЛ, защищая цвета «Адмирала». В минувшем сезоне Александр принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, забросив три шайбы и отдав четыре результативные передачи. Василий провёл 48 матчей в регулярке, в которых набрал 8 (3+5) очков.
Нынешний сезон хоккеисты начинали в красноярском «Соколе». В 12 матчах регулярного чемпионата ВХЛ Александр записал на свой счёт четыре результативные передачи, тогда как Василий принял участие в 15 встречах, в которых забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи.
«Зарплаты хоккеистов – шокирующая информация. Зачем их знать?» Интервью со Стрельцовыми
Александр и Василий Стрельцовы – о статусе свободных агентов, игре за «Адмирал», жёстком потолке зарплат и публикации контрактов хоккеистов.
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