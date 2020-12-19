Чернышенко: Россия сильна хоккеем. Мы уже достойно готовимся к МЧМ-2023

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о подготовке к МЧМ-2023, который пройдёт в Омске и Новосибирске.



«Россия сильна хоккеем, что доказано ещё нашей легендарной советской сборной, а сегодня лидерство страны укрепляют сильнейшие российские составы команд, в том числе молодёжные. Спорт смелых и выносливых.



Как сейчас говорит молодёжь: „Пандемия? Нет, не слышали“. Вчера в Москве сборная России по хоккею одолела шведов, месяц назад молодёжным составом мы победили финнов на Евротуре. Так держать! Уже достойно готовимся к 2023 году», — приводит слова Чернышенко ТАСС.



Напомним, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет молодёжного чемпионата мира 2023 года. МЧМ-2023 пройдёт с 26 декабря 2022 по 5 января 2023 года.

Чернышенко возглавит оргкомитет МЧМ-2023