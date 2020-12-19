Ковалёв — о поражении в овертайме: хорошо, что отделались таким результатом

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с нур-султанским «Барысом» (1:2 ОТ).



«Если не научимся играть в командную игру, такие провалы будут и мы будем проигрывать. Когда играем одним коллективом, то забиваем больше — и совсем другая игра. Каждый хочет быть героем, каждый сваливается на индивидуальную игру, говорим об одном и том же, но всё повторяется. Многие переигрывают смены, сразу начинает замыкать, голова неправильные решение принимает, покороче смены, но каждый за себя. Хорошо, что отделались таким результатом», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.



Напомним, что победную шайбу в овертайме забросил Даррен Диц.

Шайба Дица в овертайме принесла «Барысу» волевую победу над «Куньлунем»