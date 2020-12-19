Ковалёв — о поражении в овертайме: хорошо, что отделались таким результатом
Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с нур-султанским «Барысом» (1:2 ОТ).
«Если не научимся играть в командную игру, такие провалы будут и мы будем проигрывать. Когда играем одним коллективом, то забиваем больше — и совсем другая игра. Каждый хочет быть героем, каждый сваливается на индивидуальную игру, говорим об одном и том же, но всё повторяется. Многие переигрывают смены, сразу начинает замыкать, голова неправильные решение принимает, покороче смены, но каждый за себя. Хорошо, что отделались таким результатом», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.
Напомним, что победную шайбу в овертайме забросил Даррен Диц.
Шайба Дица в овертайме принесла «Барысу» волевую победу над «Куньлунем»
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
21:17
-
20:54
-
20:32
-
19:45
-
19:30
-
19:14
-
18:23
-
18:15
-
18:07
-
17:44
-
17:25
-
16:38
-
16:09
-
15:56
-
15:46
-
15:25
-
14:51
-
14:37
-
14:21
-
13:45
-
13:19
-
13:11
-
12:39
-
12:04
-
11:45
-
11:04
-
10:47
-
09:56
-
09:47
-
08:42
-
08:26
- 18 декабря 2020
-
23:54
-
23:38
-
22:50
-
22:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам