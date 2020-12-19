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Михайлис — о шайбе Дица в овертайме: Даррен, как всегда, сыграл на высоте

Михайлис — о шайбе Дица в овертайме: Даррен, как всегда, сыграл на высоте
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер нур-султанского «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ОТ).

«Тяжёлый матч, вязкий. «Куньлунь» здорово обороняется, практически не давал нам шансов. Играл плотно и агрессивно. Здорово, что в третьем периоде Линус Виделль отдал передачу и Самат Данияр забросил. В раздевалке поздравили его с первой шайбой в КХЛ. Алекс Линтуниеми сыграл на твёрдую четвёрку. Видно, что ещё не в кондициях, но будет добавлять. Даррен Диц, как всегда, сыграл на высоте», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Барыс» в овертайме обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Даррен Диц.

Шайба Дица в овертайме принесла «Барысу» волевую победу над «Куньлунем»
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