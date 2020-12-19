Защитник «Барыса» Самат Данияр прокомментировал свой первый гол в КХЛ

Защитник нур-султанского «Барыса» Самат Данияр подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунем» (2:1 ОТ).



«Хорошая получилась встреча, долго проигрывали в счёте, но отыгрались и в овертайме победили. Командная победа. Проспали начало матча, плохо играли в зоне соперника, понимали, что это наш матч, нам нужнее было. Мой гол? Мы его как раз в коммерческий перерыв перед вбрасыванием обсуждали, кто и что будет делать», — приводит слова 21-летнего хоккеиста пресс-служба КХЛ.



Напомним, что «Барыс» в овертайме обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Даррен Диц.

Шайба Дица в овертайме принесла «Барысу» волевую победу над «Куньлунем»