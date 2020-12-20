Хартли: русская вакцина меня не пугает. Думаю, медики провели огромную работу
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о коронавирусе и российской вакцине «Спутник V».
«Русская вакцина меня не пугает. Больше опасаюсь коронавируса. Думаю, медики провели огромную работу, изучая этот вопрос с февраля-марта, с тех пор когда вирус пошёл по миру. Теперь коронавирус затронул множество людей, мы видим очень много смертей по всему миру.
Можно сказать, что население разделилось на две части: одни верят в коронавирус, другие — нет. Но мне 60 лет, нахожусь в зоне риска, поэтому отношусь к этому с настороженностью. Видел, как мои друзья тяжело переносят коронавирус. Однако мне везёт, коронавирус пока обходит меня стороной», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
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