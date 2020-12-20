Кузьменко: по поводу ЧМ пока не думаю. Надо работать и прогрессировать

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Финляндии (5:1).
«Пока у меня здорово получается завершать, партнёры хорошо отдают. Для меня это толчок дальше, чтобы работать и прогрессировать. У нас все игроки лидеры, нет такого, чтобы кто-то больше брал на себя. Все четыре звена играют на победу. Выходим каждую игру и работаем. Мы забросили хорошие шайбы, неплохо сыграли в обороне, плюс Самонов подтащил.
Думаю, что первая игра со Швецией была самой яркой по накалу. Очень много эмоция было, ещё и у отца день рождения был, очень хотелось забить. Не загадываю, что будет завтра. По поводу чемпионата мира пока вообще не думаю. Надо работать и прогрессировать. Рано думать про май или июнь», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 20 декабря 2020
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