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Сборная России разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала

Сборная России разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
Хоккей / Евротур 0
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Сборная России переиграла команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала и стала победителем турнира. Встреча состоялась на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Турнирная таблица Евротура

Одним из главных героев встречи стал форвард российской команды Дмитрий Воронков, который оформил дубль. Два очка набрал Павел Карнаухов (1+1). Голкипер Александр Самонов отразил 20 бросков. Единственную шайбу у сборной Финляндии забросил Харри Песонен.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
20 декабря 2020, воскресенье. 15:30 МСК
Россия
Окончен
5 : 1
Финляндия
1:0 Шипачёв (Яковлев) – 13:06' (6x5)   2:0 Воронков (Мамин) – 23:13' (5x5)   3:0 Воронков (Карнаухов, Толчинский) – 28:23' (5x5)   3:1 Песонен – 36:26' (5x5)   4:1 Карнаухов – 58:27' (en)   5:1 Кузьменко (Сошников) – 59:47' (5x5)

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!

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