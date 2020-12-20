Сборная России разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала

Сборная России переиграла команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала и стала победителем турнира. Встреча состоялась на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал форвард российской команды Дмитрий Воронков, который оформил дубль. Два очка набрал Павел Карнаухов (1+1). Голкипер Александр Самонов отразил 20 бросков. Единственную шайбу у сборной Финляндии забросил Харри Песонен.

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!