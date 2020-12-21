Гол Стэмкоса в финальной серии Кубка Стэнли признан лучшим спортивным эпизодом 2020 года

Гол капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2, 4-2) был признан журналом Sports Illustrated лучшим спортивным событием 2020 года.

«Я не очень верю в разговоры о судьбе, но… тот момент был для меня судьбоносным. Тот гол стал для меня не только самым памятным в карьере, но он очень много значил для меня, моих партнёров, друзей, родных, которые знали, с чем мне тогда пришлось иметь дело.

До сих пор возникает ощущение нереальности случившегося, потому что год был таким, что мы не понимали, появится ли у нас шанс побороться за Кубок. Чувство, которое приходит с достижением цели, невероятно. Взрослые люди плакали на льду. Все наши жертвы, благодаря которым мы смогли выйти на лёд в том сезоне, стоили того», — сказал Стэмкос во время виртуальной церемонии награждения.

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30-летний канадец провёл всю карьеру в НХЛ в «Лайтнинг». Он был выбран под общим первым номером на драфте-2008. С тех пор Стэмкос успел провести в НХЛ 803 матча и набрать 832 (422+410) очка. В чемпионском плей-офф форвард только один раз появился на льду, успев забить шайбу, а всё остальное время восстанавливался после травмы.

Недавно ему была сделана новая операция. Контракт Стэмкоса с зарплатой в $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.