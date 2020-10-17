Жена Стивена Стэмкоса потеряла ребёнка на шестом месяце беременности

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос признался, что его жена Сандра потеряла ребёнка на 21-й неделе беременности. На тот момент форвард находился в «пузыре» НХЛ. Клуб проводил серию второго раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (4-1).
«Вернулся домой, и мы столкнулись с этим невероятно трудным испытанием. Это было, наверное, самое страшное испытание в жизни», — приводит слова Стэмкоса Lightninginsider.com.
30-летний канадец провёл всю карьеру в НХЛ в «Лайтнинг». Был выбран под общим первым номером на драфте-2008. С тех пор успел провести в НХЛ 803 матча и набрать 832 (422+410) очка. В чемпионском плей-офф форвард только один раз вышел на лёд и успел забить шайбу, а всё остальное время восстанавливался после травмы.
Недавно ему была сделана новая операция. Контракт Стэмкоса с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.
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