Лебрюн: Кучерову делали укол в бедро, но он может быть в порядке

Обозреватель канадского телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал информацию о том, что нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму и может пропустить начало сезона.

«Мне сказали, что Кучерову делали укол в бедро на прошлой неделе. Теперь, видимо, речь о том, как он на это реагирует и как себя чувствует. Если он в порядке, то всё хорошо. Если же он чувствует дискомфорт, то, возможно, его поместят в список травмированных. Посмотрим», — отметил Лебрюн.

Стоит добавить, что помещение Кучерова в список травмированных позволит «молниям» уложиться в потолок зарплат, который пока превышен на $ 1,9 млн.

27-летний российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».