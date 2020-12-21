«Не позволю никому так вести себя». Ковалёв прокомментировал эпизод с Костиным

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (1:5).

«Игра выкинута на ветер, ребята были достойны большего. Что касается эпизода в конце, то не позволю никому так вести себя. Чтобы человек приезжал и вот так клюшку выкидывал… Это непозволительно. Я вступился и кинул бутылку. Войтех Мозик хорошо сыграл первый матч за «Куньлунь», я доволен», — приводит слова Ковалёва РИА «Новости».

В концовке третьего периода Ковалёв и форвард «Авангарда» Клим Костин получили дисциплинарные штрафы — удаление до конца игры за неспортивное поведение. Нападающий гостей вырвал клюшку у одного из соперников и выкинул её в сторону скамейки запасных «Куньлуня». В ответ наставник китайского клуба бросил бутылку на лавку «Авангарда».