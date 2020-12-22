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Защитник сборной Канады U20 Шнайдер: не могу дождаться матча с Россией

Защитник сборной Канады U20 Шнайдер: не могу дождаться матча с Россией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Защитник молодёжной сборной Канады Брейден Шнайдер поделился ожиданиями от контрольного матча с командой России. Встреча состоится в Эдмонтоне в ночь с 23 на 24 декабря мск.

«Пока это вообще не кажется реальным. Это не будет выглядеть реальным, пока мы не выйдем на лёд и не увидим майки наших соперников. Лично я очень волнуюсь. Уверен, что все, кто будет смотреть эту игру, останутся в восторге. Не могу дождаться матча с Россией!» — сказал Шнайдер.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря со сборной США.

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Почти все выставочные матчи перед МЧМ были отменены. Но отменить игру Россия — Канада никто был не в силах.
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