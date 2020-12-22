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Генменеджер «Эдмонтона»: не исключено, что две команды встретятся друг с другом 17 раз

Генменеджер «Эдмонтона»: не исключено, что две команды встретятся друг с другом 17 раз
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал выступление своей команды в канадском дивизионе НХЛ в предстоящем сезоне.

«Я получил предложенное расписание, и мы действительно играем в канадском дивизионе он. Будут только игры между канадскими командами. Будем ли мы играть в наших городах или где-то ещё? Не мне отвечать на эти вопросы. Моя работа как генерального менеджера «Эдмонтон Ойлерз» — убедиться, что команда будет готова к старту сборов 3 января.

Нравится ли мне идея канадского дивизиона? На самом деле, у нас есть три команды на Востоке, три команды на Западе и одна посередине. Следовательно для перелётов ни у кого не будет никаких преимуществ или недостатков. У всех будет сжатый график. Но не могу дождаться, чтобы увидеть матчи. Мне это интересно. Мы сыграем десять раз с «Калгари» и десять раз с «Ванкувером».

Четыре из семи команд выйдут в плей-офф. Не исключено, что две команды встретятся друг с другом 17 раз. Наш дивизион идеален для соперничества, будет враждебность, и это понравится фанатам», — приводит слова Холланда TVA Sports.

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