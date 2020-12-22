Джонстон: команды НХЛ будут проводить серии из 2-4 матчей подряд c одним соперником
Клубы НХЛ в новом сезоне будут проводить мини-серии в рамках регулярного чемпионата, сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.
Согласно полученному ими проекту календаря, они будут состоять из двух-трёх, а в некоторых случаях четырёх матчей подряд с одним и тем же соперником в одном городе. Это позволит командам сократить число разъездов в условиях пандемии коронавируса.
Напомним, что в сезоне-2020/2021 команды проведут по 56 матчей, причём все – внутри переформированных дивизионов. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждого дивизиона. При этом первые 2 раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций. Старт сезона намечен на 13 января.
НХЛ официально утвердила новый состав дивизионов на сезон-2020/2021
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