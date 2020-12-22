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СКА — ЦСКА: опубликованы составы на «армейское» дерби

СКА — ЦСКА: опубликованы составы на «армейское» дерби
Хоккей / КХЛ 0

СКА и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 22 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало встречи — в 19:30 мск.

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Токранов — Антипин, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;
Фантенберг — Хафизуллин, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Галенюк — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Чибриков;
Белов, Цицюра, Марченко — Вей — Старков.

ЦСКА:

Шарыченков (Юханссон);
Робинсон — Блажиевский, Сошников — Кемпе — Лайпсик;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Рыков, Локтионов — Андронов — Карнаухов;
Чмыхов, Гуськов, Соркин — Светлаков — Телегин.

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