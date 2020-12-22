СКА — ЦСКА: опубликованы составы на «армейское» дерби

СКА и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 22 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало встречи — в 19:30 мск.

СКА:

Хелльберг (Самонов);

Токранов — Антипин, Ткачёв — Кемппайнен — Галимов;

Фантенберг — Хафизуллин, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Галенюк — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Чибриков;

Белов, Цицюра, Марченко — Вей — Старков.

ЦСКА:

Шарыченков (Юханссон);

Робинсон — Блажиевский, Сошников — Кемпе — Лайпсик;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Рыков, Локтионов — Андронов — Карнаухов;

Чмыхов, Гуськов, Соркин — Светлаков — Телегин.