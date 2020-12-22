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«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо», забросив 8 шайб

«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо», забросив 8 шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась с разгромным счётом 8:3 (0:0, 3:1, 5:2) в пользу подопечных Томи Лямся.

Самым результативным игроком встречи стал форвард уфимцев Сакари Маннинен (2+1). По два очка в составе победителей набрали Михаил Науменков (1+1), Маркус Гранлунд (1+1), Теэму Хартикайнен (0+2) и Александр Кадейкин (0+2).

Это третий проигрыш белорусского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 24 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2020, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Фальковский) – 20:41' (5x5)   1:1 Маннинен – 23:58' (5x3)   2:1 Плэтт (Алексеев, Науменков) – 24:43' (5x4)   3:1 Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен) – 32:45' (5x5)   4:1 Науменков (Солодухин) – 43:30' (5x5)   5:1 Маннинен (Гранлунд, Хартикайнен) – 44:13' (5x5)   6:1 Пименов (Кугрышев) – 45:27' (5x5)   6:2 Козун (Принс) – 47:38' (5x5)   6:3 Алистров (Лодня) – 53:52' (5x5)   7:3 Жарков (Хохряков, Кадейкин) – 57:25' (5x5)   8:3 Гиматов (Алалыкин, Коробов) – 59:39' (5x5)
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