«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо», забросив 8 шайб

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась с разгромным счётом 8:3 (0:0, 3:1, 5:2) в пользу подопечных Томи Лямся.

Самым результативным игроком встречи стал форвард уфимцев Сакари Маннинен (2+1). По два очка в составе победителей набрали Михаил Науменков (1+1), Маркус Гранлунд (1+1), Теэму Хартикайнен (0+2) и Александр Кадейкин (0+2).

Это третий проигрыш белорусского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 24 декабря.