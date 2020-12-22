Муранов — о 4:0: прекрасный матч для «Динамо», «Йокерит» отбрасывал шайбу

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:0).

«По матчу могу сказать, что тренерский штаб давал установку садиться на их защитников, потому что у многих был четвёртый матч подряд. Мы старались выполнять установку в течение первого и второго периодов, а на третий они уже подсели и стали отбрасывать шайбу. Мы сделали свою работу, выстояли в меньшинстве. Считаю, что это получился прекрасный матч.

Первый дубль в КХЛ? Я старался делать свою работу. Был момент — я убежал и бросил. Так два раза и получилось. Классно. Побольше бы так. Слушал тренерский штаб, работал дополнительно, вот плоды работы. Надеюсь, что не остановлюсь на этом», — передаёт слова Муранова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.