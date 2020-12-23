Дубль Кофилда помог молодёжной сборной США обыграть команду Финляндии в контрольном матче

В контрольном матче перед стартом молодёжного чемпионата мира сборная США переиграла команду Финляндии. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу звёздно-полосатых.
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте первого периода — Юусо Пярссинен реализовал большинство и вывел финнов вперёд. Американцы отыгрались за шесть секунд до конца стартового отрезка благодаря голу Артура Калиева.
Главным героем второго периода и всего матча стал нападающий американской команды Коул Кофилд. Проспект «Монреаль Канадиенс» оформил дубль в течение 35 секунд, сделав счёт 3:1 в пользу сборной США. Финны отыграли одну шайбу усилиями Топи Ниемеля, реализовавшего большинство в середине второго периода. В оставшееся время счёт больше не изменился.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря со сборной США.
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