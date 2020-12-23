Нападающий «Авангарда» Клим Костин прокомментировал решение КХЛ о двухматчевой дисквалификации.

«Согласен с тем, что мне дали дисквалификацию на один матч за клюшку, за то, что выбросил её на трибуну. Это игра, эмоции, я, конечно, сожалею об этом. Это было зря — с этим полностью согласен.

А второй момент — что мне дали дисквалификацию на ещё один матч за силовой приём на Локхарте — я бы с этим не согласился. Наш главный тренер Боб Хартли тоже сказал, что не понял, за что там дали. Потому что приём был, конечно, жёсткий, но я считаю, что чистый. Этот игрок развернулся только в последний момент, когда он отдал шайбу, даже секунды не прошло. Это хоккей, контактная игра, к такому нужно быть готовым. Я уже никак не мог остановиться. В общем, считаю, что незаслуженно, но если так решили, значит, я с этим соглашусь», — сказал Костин в интервью «Чемпионату».