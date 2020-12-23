Нападающий «Авангарда» Клим Костин прокомментировал решение КХЛ о двухматчевой дисквалификации.
«Согласен с тем, что мне дали дисквалификацию на один матч за клюшку, за то, что выбросил её на трибуну. Это игра, эмоции, я, конечно, сожалею об этом. Это было зря — с этим полностью согласен.
А второй момент — что мне дали дисквалификацию на ещё один матч за силовой приём на Локхарте — я бы с этим не согласился. Наш главный тренер Боб Хартли тоже сказал, что не понял, за что там дали. Потому что приём был, конечно, жёсткий, но я считаю, что чистый. Этот игрок развернулся только в последний момент, когда он отдал шайбу, даже секунды не прошло. Это хоккей, контактная игра, к такому нужно быть готовым. Я уже никак не мог остановиться. В общем, считаю, что незаслуженно, но если так решили, значит, я с этим соглашусь», — сказал Костин в интервью «Чемпионату».
- 23 декабря 2020
-
13:30
-
13:01
-
12:55
-
12:42
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:35
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:01
-
08:35
-
08:09
-
08:04
-
07:56
-
03:59
-
01:33
-
01:14
- 22 декабря 2020
-
23:54
-
23:46
-
23:40
-
23:26
-
23:00
-
22:42
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:20
-
22:14
-
22:03