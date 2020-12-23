Михайлов: голевая комбинация Морозова с Ткачёвым – из наших, советских, времён

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о матче СКА и ЦСКА (4:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Санкт-Петербург очень солидно провёл первый период, да и в целом весь матч. Были какие-то эпизоды, когда ЦСКА брал инициативу в свои руки, но нужно отдать должное победителю.
Мне нравится молодой форвард СКА Морозов, интересный нападающий. Его голевая комбинация с Ткачёвым – из наших, советских, времён. Вратарь Шарыченков провёл хороший матч, но тут он был бессилен. Молодёжи посоветую разобрать этот гол – и, как следствие, изучить историю, традиции отечественного хоккея.
Марченко? Вместе с Морозовым они пришли в СКА из «Югры», вместе доросли до уровня сборной. Как и молодёжь ЦСКА, они своим примером показывают, как правильно развивать свою карьеру в России. Чем больше будет таких игроков, тем лучше для нашего хоккея», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.
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