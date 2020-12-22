Крутой пас Ткачёва на партнёра! Форварду СКА Морозову оставалось забить в пустые ворота

Матчи между СКА и ЦСКА всегда вызывают повышенный ажиотаж. Раньше, когда составы обеих команд пестрили звёздными игроками, это и вовсе было зрелище уровня, но и теперь, во времена жёсткого потолка зарплат, получается интересно.

В потолке зарплат КХЛ нашлась лазейка для богатых. Игроки дешевеют по ходу сезона Один и тот же игрок стоит по-разному в начале и середине сезона. Это не тонкость регламента, а серьёзный недочёт в реформе.

«Армейские» гранды встретились сразу после Кубка Первого канала, проходившего в Москве. Что примечательно, команды находились в хороших физических кондициях, какой-либо усталости замечено не было. Скорости, борьба на каждом участке льда, голевые моменты, заряженность на ворота. Всё как и положено в играх подобного уровня.

Стоит отметить, что у ЦСКА вернулся в строй после травмы ведущий центральный нападающий Максим Шалунов, который смог помочь своей команде в принципиальной встрече.

В начале игры команды обменялись заброшенными шайбами. Сперва хозяева забили в большинстве. Кузьменко в атаке с ходу отпасовал на дальнюю синюю, Бурдасов на скорости подхватил шайбу у левого борта, сместился к воротам и бросил между щитков голкипера. Хорошо, что повреждение, полученное в сборной, оказалось несерьёзным, поэтому Бурдасов уже вернулся в строй.

ЦСКА ответил едва ли не моментально. Лайпсик по левому краю разогнал атаку, далее через две чужие клюшки исполнил поперечную передачу на Сошникова, который броском в касание направил шайбу в ворота Хелльберга. Самонова, который отлично отыграл на Евротуре, оставили на лавке. Александру требовался отдых.

Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а вот в третьей двадцатиминутке случился самый красивый гол в отчётной встрече. Морозов, сделав передачу Ткачёву, покатил к воротам, где дождался обратной паса-конфетки от Владимира. Ивану оставалось лишь переправить шайбу в открытый ближний угол створа ворот. Всё было разыграно как по нотам. Мастерски, для хоккейных учебников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Далее Марченко воспользовался ошибкой защитников ЦСКА, не сумевших выбросить шайбу через борт. Мощный щелчок с разворота в исполнении Кирилла достиг цели.

Казалось, что своего СКА уже не упустит. Счёт 3:1, оставалось спокойно довести матч до победы. Но не просто так ЦСКА находится в верхней части турнирной таблицы регулярного чемпионата. Окулов в концовке третьего периода забросил довольно курьёзную шайбу, по сути просто набросив на пятак, а после замены голкипера на шестого полевого хоккеиста забил уже упомянутый нами Шалунов.

Максим прошёл вдоль левого борта и бросил с очень острого угла — Хелльберг пустил шайбу под ближнюю штангу. По сути, вина в таком голе лежит на голкипере. Вратарь уровня Хелльберга должен справляться с такими бросками. Думается, что после матча тренерский и менеджерский состав СКА сделает определённые выводы. Непонятно, зачем держать в составе такого легионера.

В результате встреча перешла в овертайм, однако выявить в нём победителя так и не удалось. Судьба матча решалась в серии буллитов. У хозяев, что интересно, на неё вышел уже не Хелльберг, а Самонов. И это помогло. Питер оказался сильнее, наконец-то переиграв ЦСКА на домашнем льду.