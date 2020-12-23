Прямая трансляция матча Россия — Канада перед МЧМ-2021
Молодёжная сборная России ближайшей ночью проведёт контрольный матч с командой Канады. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Кроме того, трансляция будет и на официальной странице Первого канала в YouTube.
Встреча состоится в Эдмонтоне в ночь с 23 на 24 декабря мск. Начало матча — в 2:55 мск.
Ранее сборная России должна была сыграть с командой Словакии, но встреча была отменена. Словаки проведут матч со сборной Чехии.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря со сборной США.
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