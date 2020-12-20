Фазель: Ларионов вызывает симпатию. Интересно посмотреть, на что способна его команда

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Теперь мы сфокусированы на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. У русских традиционно сильная команда с новым тренером Игорем Ларионовым. Он вызывает симпатию, будет интересно посмотреть, на что его команда способна», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря со сборной США.

До старта турнира команда Игоря Ларионова проведёт контрольный матч с командой Канады. Встреча состоится 23 декабря.