«Авангард» потерпел третье поражение в четырёх матчах, уступив «Барысу»

Нур-султанский «Барыс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).



Уже на второй минуте матча Роман Старченко с передачи Никиты Михайлиса вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. На восьмой минуте Кирилл Семёнов сравнял счёт. Ему ассистировали Максим Чудинов и Алексей Береглазов. За 37 секунд до конца второго игрового отрезка Якоб Лилья с передачи Фила Вароне вновь вывел нур-султанскую команду вперёд. На 58-й минуте Вароне забросил третью шайбу «Барыса».

Следующую встречу «Авангард» проведёт со «Спартаком». «Барыс» сыграет с «Амуром». Обе встречи пройдут 26 декабря.