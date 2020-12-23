«Авангард» потерпел третье поражение в четырёх матчах, уступив «Барысу»
Нур-султанский «Барыс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
Уже на второй минуте матча Роман Старченко с передачи Никиты Михайлиса вывел гостей вперёд, реализовав численное большинство. На восьмой минуте Кирилл Семёнов сравнял счёт. Ему ассистировали Максим Чудинов и Алексей Береглазов. За 37 секунд до конца второго игрового отрезка Якоб Лилья с передачи Фила Вароне вновь вывел нур-султанскую команду вперёд. На 58-й минуте Вароне забросил третью шайбу «Барыса».
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2020, среда. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Старченко (Михайлис) – 01:14' (5x4) 1:1 Семёнов (Чудинов, Береглазов) – 07:49' (5x4) 1:2 Лилья (Вароне) – 39:23' (5x4) 1:3 Вароне (Фрэттин) – 57:41' (5x5)
Следующую встречу «Авангард» проведёт со «Спартаком». «Барыс» сыграет с «Амуром». Обе встречи пройдут 26 декабря.
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