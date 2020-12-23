Кучеров пропустит регулярный сезон-2020/2021 НХЛ, ему предстоит операция

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит весь сезон-2020/2021, сообщает пресс-служба команды на официальной странице в «Твиттере» со ссылкой на генерального менеджера «молний» Жульена Брисбуа.



Кучерову предстоит операция на бедре.



Россиянин будет переведён в список травмированных. Это может помочь клубу решить проблемы с потолком зарплат и переподписать Энтони Чирелли. Ранее команда превышала допустимый лимит на $ 6,15 млн.



27-летний российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».

Источник: «Тампа-Бэй» может поместить Кучерова в долгосрочный список травмированных