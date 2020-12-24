Защитник «Авангарда» Соловьёв: долгожданный дебют, эмоции перехлёстывали несколько минут

Защитник «Авангарда» Алексей Соловьёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:3).

«Немного медленно начали, первый и второй периоды, немного отошли от системы. Думаю, нам это помешало по ходу игры. Удалений ненужных ещё нахватали, нужно немного подисциплинированнее играть.

Да, долгожданный дебют! Эмоции… Да как эмоции, проиграли, но когда впервые вышел на лёд на арене КХЛ, то эмоции перехлёстывали первые несколько минут. Где-то может нервы дали о себе знать, но в целом доволен, что получилось дебютировать сегодня.

Сложно, конечно, временами бывает, но это моя работа — просто продолжать работать, тренироваться, ждать своего шанса. У нас команда такая, самые высокие задачи на сезон, поэтому я прекрасно понимаю, что игроки обороны у нас очень хорошего уровня, и нужно было просто подождать. Продолжать работать и ждать», — цитирует Соловьёва пресс-служба омского клуба.