Мингачёв: хотелось попасть на МЧМ, но такова судьба. Мне не стыдно за проделанную работу

Нападающий «Звезды» Тахир Мингачёв поделился мнением о непопадании в состав сборной России на молодёжный чемпионат мира 2021 года. Тахир провёл сбор со сборной в преддверии поездки на МЧМ-2021, но в окончательный состав команды его не включили.

«Это жизнь, спорт. Расстроился, конечно, чуть погрустил, но с новыми силами играю дальше. Все эмоции я уже пережил, стараюсь их забывать. Никаких плохих мыслей в отношении тренерского штаба не было. Конечно, хотелось попасть на МЧМ, всегда в Новый год смотрел этот турнир, надеялся тоже поучаствовать. Но такова судьба. Я сделал всё, что в моих силах. Мне не стыдно за работу, которую я проделал на сборе», — цитирует Мингачёва пресс-служба ВХЛ со ссылкой на YouTube-канал МХЛ.