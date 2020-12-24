Назаров — о МЧМ: сборной России не хватает волшебника Ротенберга. Просто смотрите на факты

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о контрольном матче молодёжных сборных Канады и России (1:0).

«Даже несмотря на счёт 1:0, матч между сборными России и Канады получился интересным. Хватало острых атак, выходов один на один. Но, конечно, ждём от нашей команды только побед, поэтому работы у тренерского штаба вагон и маленькая тележка. В том числе и касаемо налаживания взаимодействия внутри звеньев.



Нужно понимать, что на матчи со сборной России любой соперник на чемпионате мира будет выходить как на войну, как на последний бой. Каждая из команд будет стараться провести свой лучший матч на турнире, поэтому наши ребята должны быть к этому готовы. Для российской команды есть только один результат – победный. Всё остальное отходит на второй план. Счёт на табло превыше всего.



Управление командой? Я уверен, что руководство ФХР круглосуточно на связи с тренерским штабом и всем персоналом нашей молодёжки. В век смартфонов и гаджетов, а также непростой эпидемиологической ситуации этим вопросам уделяется особое внимание. Тем более на таких крупных турнирах.



Впереди новогодние праздники, Москва встала в 10-балльных пробках. Считаю, что в Эдмонтоне сборной России не хватает волшебника Романа Ротенберга. Просто посмотрите на факты. Когда глава штаба национальных команд находился непосредственно рядом с игроками и тренерами, внутри коллектива, был выигран сперва Кубок Карьяла, а затем и Кубок Первого канала. При этом россияне не потерпели ни одного поражения», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.