Игроки «Торпедо» приняли участие в празднике детского следж-хоккея в Нижнем Новгороде, информирует пресс-служба клуба.

В историческом турнире принимали участие четыре команды Детской следж-хоккейной лиги: «Спартак» (Москва), «Ак Барс-следж» (Казань), «Медведи» (Киров) и хозяева турнира – «Торпедо-следж». Турнир проходил на протяжении трёх дней на главных хоккейных аренах Нижнего Новгорода. Соревнования принимали КРК «Нагорный» и Дворец спорта имени Виктора Коноваленко.

В торжественном открытии принимали участие министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов, генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов, а также игроки нижегородской команды Михаил Варнаков, Антон Шенфельд и Андрей Тихомиров. А закрывали соревнования легендарные ветераны «Торпедо» Юрий Фёдоров и Михаил Пресняков, а также игроки МХК «Чайка».

По итогу сыгранных матчей первое место занял «Спартак-следж», второе – «Медведи». Символическую бронзу завоевали хоккеисты «Торпедо-следж», а четвёртыми стали хоккеисты «Ак Барс-следж».

«На подобные мероприятия всегда смотришь с трепетом. Здесь все участники – герои: и дети, и родители. Своим примером показывают всем нам, как надо жить, стремиться к лучшему и никогда не опускать рук. Гордимся и радуемся за наших подопечных!» — сказал Варнаков.