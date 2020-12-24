Рижское «Динамо» заключило контракт до конца сезона с голкипером Иваном Налимовым

Рижское «Динамо» заключило контракт с голкипером Иваном Налимовым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Сезон-2019/2020 Налимов начинал в петербургском СКА, но не провёл за основную команду «армейцев» ни одного матча. 7 октября клуб из Санкт-Петербурга обменял голкипера в «Сочи». В прошедшем регулярном чемпионате Налимов принял участие в 24 матчах за «леопардов», одержав восемь побед и оформив два «сухаря». Голкипер отражал 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.

В межсезонье Иван заключил пробный контракт с «Куньлунь Ред Стар», но не прошёл просмотр в китайском клубе, после чего оставался в статусе свободного агента.