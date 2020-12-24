Кровопусков: опыт Кучерявенко поможет «Динамо» в кубковых матчах

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал обмен с «Нефтехимиком», в результате которого состав столичного клуба пополнил нападающий Александр Кучерявенко.
«В преддверии плей-офф все команды работают над усилением состава, пытаются закрыть слабые позиции. Московское «Динамо» не исключение. Мы испытываем определённый дефицит центральных нападающих, поэтому искали игрока именно в этом амплуа. И Александр Кучерявенко с его опытом определённо поможет нам в кубковых матчах.
В свою очередь, Никите Попугаеву надо развиваться, реализовывать свой потенциал, а сделать это реально, только получая больше игрового времени. Его он может получить в «Нефтехимике». В результате этого обмена, уверен, выиграли обе команды — каждая получит возможность с большей эффективностью решить стоящие перед ней задачи», — приводит слова Кровопускова пресс-служба «Динамо».
- 24 декабря 2020
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