Московское «Динамо» обменяло Попугаева в «Нефтехимик» на Кучерявенко

Московское «Динамо» и «Нефтехимик» произвели обмен, сообщается на официальном сайте столичного клуба. В результате сделки нападающий Никита Попугаев отправился в Нижнекамск, а состав «Динамо» пополнил форвард Александр Кучерявенко.
В нынешнем сезоне 33-летний Кучерявенко отыграл 29 матчей за «Нефтехимик», записав на свой счёт 15 (7+8) баллов при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафного времени.
22-летний Попугаев провёл в регулярном чемпионате КХЛ 13 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «0». Нападающий проводил на площадке 10 минут и 41 секунду за матч.
Московское «Динамо», набрав в 37 матчах регулярного чемпионата 48 очков, занимает четвёртое место в Западной конференции. «Нефтехимик» (20) замыкает турнирную таблицу на Востоке.
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