«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с хоккеистом Никитой Нестеровым — в 20:00

Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).

Теперь и мы в деле: «Чемпионат» запускает инсташоу «Новогодний созвон». В серии прямых эфиров наши корреспонденты встретятся со звёздами спорта, чтобы вместе подвести итоги уходящего года.

Сегодня у нас в гостях будет хоккеист Никита Нестеров — победитель Олимпийских игр в Пхёнчхане в составе сборной, обладатель Кубка Гагарина и защитник «Калгари Флэймз». С ним пообщается обозреватель Павел Панышев. Начало — в 20:00. Ждём вас в онлайне!