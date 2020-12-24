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«Нефтехимик» проиграл «Трактору» и продлил серию поражений до семи матчей

«Нефтехимик» проиграл «Трактору» и продлил серию поражений до семи матчей
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Трактора» Понтус Оберг, который оформил дубль. Голкипер гостей Роман Вилл отразил 20 бросков. Шайбы у «Нефтехимика» забросили Кирилл Воробьёв и Линус Юханссон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это седьмой кряду проигрыш нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 26 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Оберг – 04:19' (5x5)   1:1 Воробьёв – 12:39' (5x5)   1:2 Оберг (Бывальцев) – 32:01' (5x5)   1:3 Косов (Авцин) – 50:24' (5x5)   2:3 Юханссон (Энлунд, Макмиллан) – 59:40' (6x5)
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