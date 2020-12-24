«Нефтехимик» проиграл «Трактору» и продлил серию поражений до семи матчей

Челябинский «Трактор» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Трактора» Понтус Оберг, который оформил дубль. Голкипер гостей Роман Вилл отразил 20 бросков. Шайбы у «Нефтехимика» забросили Кирилл Воробьёв и Линус Юханссон.

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Это седьмой кряду проигрыш нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 26 декабря.