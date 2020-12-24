Брагин: Самонов простыл, у Марченко лёгкая травма, Швец-Роговой выбыл минимум на месяц
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:0).
«Непростой матч, много эмоций и физических сил в прошлом матче отдали. Пришлось лучшие силы в третьем периоде собрать, нужно было правильно играть, и это получилось. Очень рад, что добились победы. Много отрезков без пауз в игре? Так сложилось, всякое в хоккее бывает.
Самонова не было в заявке, потому что он простыл. Думаю, Хелльберг реабилитировался за предыдущую неудачу. У Марченко лёгкая травма. Швец-Роговой выбыл минимум на месяц.
Фантенберг и Бенгтссон до КХЛ играли вместе в клубе, поэтому решили посмотреть их в паре. Впечатление неплохое», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА всухую обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ
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