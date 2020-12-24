СКА всухую обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ

СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал форвард СКА Йоонас Кемппайнен, на его счету дубль. Два очка в составе победителей набрал Владимир Ткачёв (0+2). Второй шат-аут в сезоне у голкипера хозяев Магнуса Хелльберга, отразившего 28 бросков.

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Это четвёртая кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Северсталь» в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 26 декабря.