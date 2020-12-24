Крикунов – о первом голе «Ак Барса»: может, Зайцеву операцию на мозгах сделать?

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:7).

«Начали неплохо. Забили первый и второй голы, но сделали глупые ошибки. В первом голе Зайцев допустил детскую ошибку, сделав пас по диагонали. Тут же получили второй гол со вбрасывания, а при счёте 2:2 вдруг решали поиграть с «Ак Барсом» в открытый хоккей. Тут же получили гол на контратаке, а потом пошли удаления, которые использовал соперник. И всё, игра была сделана. В третьем периоде всё смешалось из-за больших удалений. В принципе, крупно и неграмотно проиграли второй период, что и определило результат.

Что делать с Зайцевым? Может, ему надо операцию на мозгах сделать? Мы уже говорили ему 100 раз. Ещё в детской команде учат защитника, что нельзя делать такие передачи. Естественно, мы разбирали с ним это. Он и с ЦСКА такой подарочек нам сделал, и с «Сочи» ошибся. Не знаю, может, ему правда что-то отрезать в голове», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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