Крикунов – о первом голе «Ак Барса»: может, Зайцеву операцию на мозгах сделать?

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:7).
«Начали неплохо. Забили первый и второй голы, но сделали глупые ошибки. В первом голе Зайцев допустил детскую ошибку, сделав пас по диагонали. Тут же получили второй гол со вбрасывания, а при счёте 2:2 вдруг решали поиграть с «Ак Барсом» в открытый хоккей. Тут же получили гол на контратаке, а потом пошли удаления, которые использовал соперник. И всё, игра была сделана. В третьем периоде всё смешалось из-за больших удалений. В принципе, крупно и неграмотно проиграли второй период, что и определило результат.
Что делать с Зайцевым? Может, ему надо операцию на мозгах сделать? Мы уже говорили ему 100 раз. Ещё в детской команде учат защитника, что нельзя делать такие передачи. Естественно, мы разбирали с ним это. Он и с ЦСКА такой подарочек нам сделал, и с «Сочи» ошибся. Не знаю, может, ему правда что-то отрезать в голове», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 24 декабря 2020
-
23:00
-
22:52
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
22:26
-
22:12
-
22:12
-
22:04
-
21:57
-
21:51
-
21:40
-
21:34
-
20:56
-
20:39
-
20:27
-
19:23
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:40
-
18:28
-
18:08
-
17:23
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:39
-
16:20
-
15:35
-
15:11
-
14:48
-
14:25