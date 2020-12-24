«Ак Барс» в гостях разгромил московское «Динамо», забросив 7 шайб

Казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась с разгромным счётом 7:2 (2:2, 4:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Ак Барса» Стефан Да Коста (2+1) и Найджел Доус (1+2). По два очка набрали игроки «Ак Барса» Никита Дыняк (1+1), Михаил Глухов (1+1) и Патрис Кормье (0+2). В «Динамо» голы на счету Ильи Круглова и Дмитрия Кагарлицкого.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это восьмая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря дома встретится со СКА, а «Ак Барс» 6 января 2021 года в Казани вновь сыграет с бело-голубыми.
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