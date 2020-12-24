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«Ак Барс» в гостях разгромил московское «Динамо», забросив 7 шайб

«Ак Барс» в гостях разгромил московское «Динамо», забросив 7 шайб
Хоккей / КХЛ 0
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Казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась с разгромным счётом 7:2 (2:2, 4:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Ак Барса» Стефан Да Коста (2+1) и Найджел Доус (1+2). По два очка набрали игроки «Ак Барса» Никита Дыняк (1+1), Михаил Глухов (1+1) и Патрис Кормье (0+2). В «Динамо» голы на счету Ильи Круглова и Дмитрия Кагарлицкого.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это восьмая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря дома встретится со СКА, а «Ак Барс» 6 января 2021 года в Казани вновь сыграет с бело-голубыми.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 7
Ак Барс
Казань
1:0 Круглов (Рашевский, Зайцев) – 06:04' (5x5)   1:1 Воронков – 07:37' (5x5)   2:1 Кагарлицкий (Сергеев, Яшкин) – 08:31' (5x5)   2:2 Глухов (Любимов, Дыняк) – 11:45' (5x5)   2:3 Фисенко (Петров, Кормье) – 22:42' (5x5)   2:4 Доус (Кормье, Да Коста) – 26:34' (5x4)   2:5 Да Коста (Викстранд, Доус) – 28:33' (5x4)   2:6 Да Коста (Доус, Журавлёв) – 33:08' (5x5)   2:7 Дыняк (Глухов, Зарипов) – 51:11' (5x5)
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