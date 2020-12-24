«Сан-Хосе» выставил Юртайкина на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Сан-Хосе Шаркс» выставил на драфт отказов с целью расторжения контракта российского нападающего Данила Юртайкина, сообщает CapFriendly в «Твиттере».

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист сыграл за «Сан-Хосе» четыре матча, записав на свой счёт только два броска в створ. В среднем за матч он проводил на льду 13 минут. Большую часть сезона российский форвард провёл в фарм-клубе «акул» в АХЛ, в составе которого отыграл 37 матчей.

Права на нападающего в Континентальной хоккейной лиге принадлежат ЦСКА. В регулярном чемпионате сезона-2018/2019 Юртайкин провёл за ярославский «Локомотив» 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина хоккеист отдал одну результативную передачу в восьми матчах.