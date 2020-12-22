«Локомотив» обменял права на форварда Данила Юртайкина в ЦСКА

ЦСКА выменял у «Локомотива» права на нападающего Данила Юртайкина, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба. Взамен ярославский клуб получил денежную компенсацию.

23-летний хоккеист провёл сезон-2019/2020 в Северной Америке, где сыграл четыре матча в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», записав на свой счёт только два броска в створ. В среднем за матч он проводил на льду 13 минут. Большую часть сезона российский форвард провёл в фарм-клубе «акул» в АХЛ, в составе которого отыграл 37 матчей.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/2019 Юртайкин провёл за ярославский «Локомотив» 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина хоккеист отметился одной результативной передачей за восемь матчей.