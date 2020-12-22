Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» обменял права на форварда Данила Юртайкина в ЦСКА

«Локомотив» обменял права на форварда Данила Юртайкина в ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА выменял у «Локомотива» права на нападающего Данила Юртайкина, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба. Взамен ярославский клуб получил денежную компенсацию.

23-летний хоккеист провёл сезон-2019/2020 в Северной Америке, где сыграл четыре матча в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», записав на свой счёт только два броска в створ. В среднем за матч он проводил на льду 13 минут. Большую часть сезона российский форвард провёл в фарм-клубе «акул» в АХЛ, в составе которого отыграл 37 матчей.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/2019 Юртайкин провёл за ярославский «Локомотив» 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина хоккеист отметился одной результативной передачей за восемь матчей.

Зачем уезжали? Где оказались россияне, сменившие летом КХЛ на НХЛ
Очень многим из них придётся пробиваться в основу из фарм-клубов. Но есть и приятные исключения.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020