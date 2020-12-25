И. Воробьёв: ожидали, что в воротах будет Кошечкин, но у Васи произошёл казус

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв высказался после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2).
«Побед сейчас лёгких не бывает. Сейчас все команды подтянулись. Мы прилично поработали в эту паузу. Первая игра после паузы, она обычно легко не складывается. Молодцы ребята, что сражались и выиграли. Это очень важный день, всех болельщиков «Металлурга» с праздником. Дома мы уже не будем играть в этом году, поэтому с наступающим Новым годом, здоровья всем.
Мы ожидали, что в воротах будет Кошечкин, но у Васи казус произошёл: невовремя сломались коньки, вернее, конёк, и Юхо Олкинуора его заменил. Больше всего сегодня не понравилось большинство; сегодня мы много играли с численным преимуществом и должны были больше реализовывать. Но в целом мы прилично работали весь матч. И надо комплимент сделать динамовцам, которые тоже очень хорошо работали», – цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
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