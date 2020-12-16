Вайсфельд: легионеры «Магнитки» не годятся для больших задач

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ.
«У «Магнитки» есть одна серьёзная проблема – это легионеры, которые не годятся для больших задач. Ведь они в идеале должны играть такую же роль, как в Уфе, например. Или как Юусо Хиетанен и Дмитрий Яшкин в московском «Динамо». Легионеры должны доминировать в своей команде. СКА или ЦСКА ещё может позволить себе средних иностранцев, потому что у них очень сильные российские хоккеисты. И мой тезис про легионеров «Металлурга» подтверждается. Сколько они их уже сменили по ходу сезона. И это не те хоккеисты, которые помогут решить задачи «Магнитки».
Положительным моментом отмечу организацию игры. В «Металлурге» есть система, хоккеисты понимают, как они должны играть. Плюс появление Майка Пелино тоже важно. Я так понимаю, что его приглашение – это инициатива Воробьёва, и Илья Петрович отлично знает, зачем этот специалист нужен его тренерскому штабу», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.
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