Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира—2021 на 25 декабря
Сегодня, 25 декабря, в Канаде стартует молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В первый день турнира будет сыграно три встречи. Сборная России закроет программу игрового дня встречей с командой США.
22:00 (мск). Швейцария U20 – Словакия U20;
02:00. Германия U20 – Финляндия U20;
05:30. Россия U20 – США U20.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе сыграют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.
Какого результата добьётся сборная России на молодёжном чемпионате мира — 2021?
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