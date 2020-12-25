Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира—2021 на 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, в Канаде стартует молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В первый день турнира будет сыграно три встречи. Сборная России закроет программу игрового дня встречей с командой США.

22:00 (мск). Швейцария U20 – Словакия U20;

02:00. Германия U20 – Финляндия U20;

05:30. Россия U20 – США U20.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе сыграют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.