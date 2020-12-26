Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» в гостях обыграть «Сибирь»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Маркус Гранлунд, на его счету дубль. По два очка в составе победителей набрали Сакари Маннинен (0+2) и Теэму Хартикайнен (0+2). Единственный гол «Сибири» забил Юусо Пуустинен.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Это третья победа уфимского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Сибирь» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 28 декабря.
- 26 декабря 2020
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