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Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» в гостях обыграть «Сибирь»

Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» в гостях обыграть «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Маркус Гранлунд, на его счету дубль. По два очка в составе победителей набрали Сакари Маннинен (0+2) и Теэму Хартикайнен (0+2). Единственный гол «Сибири» забил Юусо Пуустинен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это третья победа уфимского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Сибирь» в Нур-Султане — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 28 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Коледов (Хартикайнен) – 06:34' (5x5)   1:1 Пуустинен (Алексеев) – 09:14' (5x5)   1:2 Гранлунд (Ларсен, Маннинен) – 34:15' (5x4)   1:3 Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен) – 55:18' (5x5)
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